***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.12.2019 14:30
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracı BDDK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2019
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.12.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankacılık faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 30.000.000 Amerikan Doları nominal tutarda, yurt dışında, USD cinsinden, vadesiz, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek değişken faiz oranına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin BDDK nezdinde başvurumuz onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805298
BIST