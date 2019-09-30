***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Selçuk Yorgancıoğlu, 30.09.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifaen ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789268BIST