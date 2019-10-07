***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/09/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12 Eylül 2019 tarihli KAP açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız çerçevesinde, yurt içi borçlanma aracı ihraç limitimizin 1.500.000.000 TL'ye çıkarılması konusunda sakınca bulunmadığına dair BDDK onayı alınmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791088BIST