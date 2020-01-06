***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Bilgi Teknolojileri, Bankacılık Operasyonları ve Destek Hizmetler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Orhan Hatipoğlu görevinden istifaen ayrılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807994BIST