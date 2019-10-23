***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.350.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.01.2020Vade (Gün Sayısı) 84ISIN Kodu TRFFIBA12019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794353BIST