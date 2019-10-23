***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2019 14:51
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFFIBA12019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794353
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
|
Seans Raporu
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