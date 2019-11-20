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***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.11.2019 17:32
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Banka Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
ISIN Kodu TRFFIBAK1928
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.970.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2019
Kayıt Tarihi 19.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.970.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2018 tarih ve 32/834 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 25.09.2019 tarihinde ihraç edilen, 56 gün vadeli, 21.970.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (20.11.2019) gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799818


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QNBFB 19,67 42.502.859 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.748.862 % 14,92  
OYAYO 2,27 40.877.131 % 14,65  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3296 7,3663 % -0,19  
Frank 5,7145 5,7490 % -0,22  
Riyal 1,5140 1,5216 % -0,03  
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Altın Gr. 269 269 -0,69  
Cumhuriyet 1.791 1.818 1,00  
Tam 1.783 1.827 1,14  
Yarım 862 884 0,55  
Çeyrek 432 442 0,28  
Gümüş.Ons 17,06 17,08 -0,08  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 61,88 61,88 0,97  
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