***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2019 17:32
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
ISIN Kodu TRFFIBA22018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.950.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 54.950.000 TL nominal değer bono satışı, 84 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799819
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05268,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 268,91
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3308
|7,3676
|% -0,17
|
|Frank
|5,7148
|5,7492
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5139
|1,5215
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,64
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,89
|61,89
|0,98
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, SISE, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 99 kaybederek (% -0.61 ) 102, 698
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, QNBFL, YAYLA, MARKA, OYAYO, MTRYO, UZERB, AKFGY
-
17:59
ADEL, YYAPI, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EGCYH, ATSYH, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında