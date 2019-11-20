***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.11.2019 17:32
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Banka Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 63
ISIN Kodu TRFFIBAK1910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.550.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.11.2019
Kayıt Tarihi 19.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 62.550.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/07/2018 tarih ve 32/834 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 18.09.2019 tarihinde ihraç edilen, 63 gün vadeli, 62.550.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi bugün itibarıyla (20.11.2019) gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799820
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