***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracının Satışı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 31.12.2029Vade (Gün Sayısı) 3.653Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu XS2096028571Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000Kupon Sayısı 20Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.06.20202 31.12.20203 30.06.20214 31.12.20215 30.06.20226 31.12.20227 30.06.20238 31.12.20239 30.06.202410 31.12.202411 30.06.202512 31.12.202513 30.06.202614 31.12.202615 30.06.202716 31.12.202717 30.06.202818 31.12.202819 30.06.202920 31.12.2029Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, ilgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt dışında 30.000.000 Amerikan Doları değişken faizli tahvil ihracımız gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806137BIST