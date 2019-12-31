GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.12.2019 15:07
GÜNCEL HABERLER



***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracının Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 31.12.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu XS2096028571
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.06.2020
2 31.12.2020
3 30.06.2021
4 31.12.2021
5 30.06.2022
6 31.12.2022
7 30.06.2023
8 31.12.2023
9 30.06.2024
10 31.12.2024
11 30.06.2025
12 31.12.2025
13 30.06.2026
14 31.12.2026
15 30.06.2027
16 31.12.2027
17 30.06.2028
18 31.12.2028
19 30.06.2029
20 31.12.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, ilgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt dışında 30.000.000 Amerikan Doları değişken faizli tahvil ihracımız gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806137


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:05114.831
Değişim :  0,07% |  76,55
Açılış :  115.072  
Önceki Kapanış :  114.754  
En Yüksek
115.312 En Düşük
114.419
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 6,81 17.994.986 % 19,89  
ISATR 165.830,00 165.830 % 15,00  
ADBGR 7,04 18.559.559 % 13,00  
IHEVA 3,05 4.036.110 % 12,96  
KLMSN 20,68 79.296.271 % 12,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8257 7,8649 % 0,71  
Frank 6,1309 6,1678 % 0,29  
Riyal 1,5812 1,5891 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.521 1.521 6,46  
Altın Gr. 291 291 1,18  
Cumhuriyet 1.927 1.956 11,00  
Tam 1.917 1.965 9,81  
Yarım 927 951 4,75  
Çeyrek 465 475 2,37  
Gümüş.Ons 18,01 18,05 0,11  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 65,91 65,91 -0,74  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru