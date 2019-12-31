***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.12.2019 15:07
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracının Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 31.12.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu XS2096028571
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 31.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi USD
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.06.2020
2 31.12.2020
3 30.06.2021
4 31.12.2021
5 30.06.2022
6 31.12.2022
7 30.06.2023
8 31.12.2023
9 30.06.2024
10 31.12.2024
11 30.06.2025
12 31.12.2025
13 30.06.2026
14 31.12.2026
15 30.06.2027
16 31.12.2027
17 30.06.2028
18 31.12.2028
19 30.06.2029
20 31.12.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, ilgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt dışında 30.000.000 Amerikan Doları değişken faizli tahvil ihracımız gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806137
BIST