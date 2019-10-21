***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2019 17:06
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO/TAHVİL 2350000000 TRY Yurtiçi 03.01.2019 03.01.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BONO/TAHVİL 3500000000 TRY Yurtiçi 17.10.2019 17.10.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794111
BIST
18:0597.324
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -1.091,34
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.172
18:055,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0595
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8673
En Düşük
5,7811
18:056,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0559
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,77
|Açılış
|: 279,38
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
280,40
En Düşük
277,29