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***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.10.2019 17:06
GÜNCEL HABERLER

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BONO/TAHVİL 2350000000 TRY Yurtiçi 03.01.2019 03.01.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BONO/TAHVİL 3500000000 TRY Yurtiçi 17.10.2019 17.10.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794111


BIST



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