***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.10.2019 14:52
Pazarı
BONO 23.10.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
Tahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -
BONO 11.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 25.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 18.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
BONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794354
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,90
|25.079.357
|% 16,52
|
|TURGG
|42,76
|15.529.789
|% 13,00
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,56
|7.695.797
|% 11,47
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|154.834
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,90
|21.947.657
|% -5,84
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|677.853
|% -4,07
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|GARAN
|9,62
|437.626.580
|% 3,22
|
|ASELS
|18,08
|409.532.729
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,17
|388.587.216
|% 1,56
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.447.486
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.121.512
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.520.091
|% 6,00
|
|THYAO
|11,89
|1.185.601.047
|% 2,77
|
|IHLGM
|0,88
|85.774.486
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4094
|7,4466
|% -0,63
|
|Frank
|5,8050
|5,8400
|% -0,72
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|4,76
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,28
|
|Yarım
|884
|906
|-5,93
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,89
|58,89
|-0,81
|
Seans Raporu
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16:37MTRYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 205, 413 adet işlem
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16:36SANKO
Yüzde 5.79 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 879, 349 adet işlem
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16:35SKBNK
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 341, 208 adet işlem
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16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1913, 56 artarak (% 1.58 ) 123, 072
-
16:34XU100
Endeks 99, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 6, 133.00 milyon TL de