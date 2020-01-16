***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBONO 15.01.2020 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASITahvil(Yurt Dışı) 24.03.2016 LÜKSEMBURG LÜKSEMBURG BORSASI -BONO 11.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 20.11.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIBONO 23.09.2019 TÜRKİYE BIST BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASIOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıBONO/TAHVİL 3500000000 TRY Yurtiçi 17.10.2019 17.10.2020 Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813275BIST