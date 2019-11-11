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***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.11.2019 21:21
GÜNCEL HABERLER

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2019
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
 İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince
Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait konsolide olmayan sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Fevzi Bozer Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ve Denetim Komitesi Başkanı
Ömer Mert            Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Elif Alsev Utku Özbey Genel Müdür Baş Yardımcısı,
                                                                      Mali Kontrol ve Finansal Raporlama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798341


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