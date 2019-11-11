***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/11/2019Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamayaİlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) GereğinceSorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Fibabanka A.Ş.'nin ilişikte sunulan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait konsolide olmayan sınırlı bağımsız denetim raporu, finansal tabloları, finansal tablolara ilişkin dipnotları ve ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama ve herhangi bir eksiklik içermemekte, şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Fevzi Bozer Yönetim Kurulu Başkan Vekilive Denetim Komitesi BaşkanıÖmer Mert Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiElif Alsev Utku Özbey Genel Müdür Baş Yardımcısı,Mali Kontrol ve Finansal Raporlamahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798341BIST