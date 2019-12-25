***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.12.2019 15:44
***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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24.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02/12/19, 03/12/19,16/12/19, 17/12/19 ve 20/12/19 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, Bankacılık faaliyetlerinin finansmanı ve büyümenin desteklenmesi amacıyla, yürürlükte bulunan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin, 7.madde-2.fıkrasında belirtilen şartları taşıyan, 30.000.000 Amerikan Doları nominal tutarda, yurt dışında, USD cinsinden, vadesiz, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek değişken faiz oranına sahip, ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek, özkaynak unsurlarına sahip borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK Tertip İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805148
BIST
15:55113.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 292,38
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:555,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9330
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|Önceki Kapanış
|: 5,9440
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En Düşük
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15:556,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 6,5750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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15:55286,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,66
|Açılış
|: 286,34
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.632.721
|% 16,95
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,54
|12.543.026
|% -4,32
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|14,00
|264.290.724
|% 0,07
|
|ISFIN
|3,52
|257.266.631
|% 3,23
|
|TMSN
|7,00
|209.310.340
|% 5,42
|
|ASELS
|19,60
|181.252.868
|% -0,05
|
|SISE
|5,35
|153.511.864
|% 0,75
|
|IHLAS
|0,90
|142.324.485
|% 16,88
|
|TSKB
|1,15
|140.103.088
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.098.196
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|100.729.548
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.353.359
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6817
|7,7202
|% 0,12
|
|Frank
|6,0224
|6,0587
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|