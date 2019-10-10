***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.10.2019 20:58
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Açıklamalar
01.06.2019-31.08.2019 üç aylık ara hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792447
BIST
18:0598.780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -868,35
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
18:055,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0387
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8153
18:056,4284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0156
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4143
18:05280,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -3,85
|Açılış
|: 280,36
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
279,52