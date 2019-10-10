***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.280.000 5.189.829 0 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922Diğer Düzeltmeler-10.725.200 -10.725.200 -10.725.200Düzeltmelerden Sonraki Tutar28.280.000 5.189.829 0 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -289.018.419 -853.506.814 3.070.692 -850.436.122Transferler-278.293.219 278.293.219Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-115.770 -344.538.873 -344.654.643 1.986.114 -342.668.529Dönem Karı (Zararı)-344.538.873 -344.538.873 2.010.671 -342.528.202Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-115.770 -115.770 -24.557 -140.327Sermaye Arttırımı100.734.960 100.734.960 100.734.960Dönem Sonu Bakiyeler28.280.000 5.189.829 100.734.960 131.659.200 -220.979.048 -1.563.108 38.654.892 -824.139.149 -355.264.073 -1.097.426.497 5.056.806 -1.092.369.691Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)73.153 81.493.659 81.566.812 1.155.967 82.722.779Dönem Karı (Zararı)81.493.659 81.493.659 1.154.360 82.648.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)73.153 73.153 1.607 74.760Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.165.466 38.654.892 -989.096.599 81.493.659 -570.952.670 4.983.711 -565.968.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.028.070 -196.560.763Dönem Karı (Zararı)84.545.636 -339.587.976Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)84.545.636 -339.587.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-90.013.815 318.813.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.963.419 5.627.858Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 108.800Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 108.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.036.169 -5.871.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler483.285 62.197Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.552.884 -5.933.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler55.250.007 -154.003Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-30.721.047 -81.794.770Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler85.971.054 81.640.767Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-55.880.036 485.146.373Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.180.779 -16.190.555Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-101.568.350 -149.793.491Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.683Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-101.568.350 -149.790.808Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.197 -59.638İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler181.759.878 -173.663.004Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.472.232 -268.320.577İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-567.636 6.561.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.904.596 -274.882.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.344.120 -73.161.678İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13.051.529 -154.280.134İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-707.409 81.118.456Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.415.036 374.103Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-35.442.010 -5.682.403Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.490.776 77.700.360İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)448.890 210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)40.041.886 77.700.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.440.699 -218.623İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)99.909 -22.637İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.540.608 -195.986İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler201.864.887 95.645.814Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.199.820 -841.903Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)197.665.067 96.487.717Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları176.291.699 -194.437.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-251.831 -195.120Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -11.798 -1.928.430YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI43.604.901 106.036.133Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.992.994 182.413.872Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.683Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.992.994 182.411.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -58.388.093 -76.377.739Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-732.213 -1.077.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-57.655.880 -75.299.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-171.358.183 100.311.188Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 100.734.960Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.912.809 161.855.681Kredilerden Nakit Girişleri3.800.000 155.765.060Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri18.112.809 6.090.621Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-166.449.287 -123.543.049Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-166.449.287 -107.290.656Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -16.252.393Ödenen Faiz-27.290.887 -39.268.114Alınan Faiz469.182 531.710YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.274.788 9.786.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.274.788 9.786.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.079.556 25.936.824DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.354.344 35.723.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 50.998.256 7.948.189Ticari Alacaklar216.094.952 177.596.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 12.724.092 12.156.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar203.370.860 165.439.929Diğer Alacaklar1.590.699.511 1.573.539.374İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 1.590.497.154 1.573.296.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar202.357 242.556Stoklar28.524.289 30.939.325Peşin Ödenmiş Giderler9 51.438.391 38.136.772İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler50.411.151 37.109.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 0 751.067Diğer Dönen Varlıklar2.368.285 6.568.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.368.285 6.568.105ARA TOPLAM1.940.123.684 1.835.479.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.940.123.684 1.835.479.217DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar385.000 425.000İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar385.000 425.000Diğer Alacaklar1.876.666 1.129.058İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.876.666 1.129.058Maddi Duran Varlıklar7 21.711.095 22.253.833Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.722.691 2.882.953Taşıtlar137.714 150.364Mobilya ve Demirbaşlar5.615.389 5.770.811Özel Maliyetler6.613.247 6.827.651Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 153.528.845 101.986.077Lisanslar151.537.935 99.835.565Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.990.910 2.150.512Peşin Ödenmiş Giderler9 40.520.447 18.380.056İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 13.696.510 13.953.320İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.823.937 4.426.736Ertelenmiş Vergi Varlığı10 462.926 731.782TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.484.979 144.905.806TOPLAM VARLIKLAR2.158.608.663 1.980.385.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 112.839.986 157.759.539İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar112.839.986 157.759.539Banka Kredileri112.839.986 157.759.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 806.472.666 807.265.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları806.472.666 807.265.165Banka Kredileri794.443.102 795.189.959Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.029.564 12.075.206Ticari Borçlar232.307.161 191.816.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 565.271 116.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar231.741.890 191.700.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar197.723.890 174.915.056Diğer Borçlar2.818.180 4.258.879İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 281.564 181.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.536.616 4.077.224Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 196.465.448 44.752.805İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)196.465.448 44.752.805Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 868.486 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70.008.526 57.019.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler70.008.526 57.019.183ARA TOPLAM1.622.167.227 1.437.897.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.622.167.227 1.437.897.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 861.336.303 957.360.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar861.336.303 957.360.598Banka Kredileri581.818.044 695.956.142Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar279.518.259 261.404.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar36.291.213 36.499.359Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 157.602.966 150.558.856İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)157.602.966 150.558.856Uzun Vadeli Karşılıklar4.629.361 4.475.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.629.361 4.475.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.550.552 42.285.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler42.550.552 42.285.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.102.410.395 1.191.179.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.724.577.622 2.629.076.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-570.952.670 -652.519.482Ödenmiş Sermaye11 98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları11 5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.165.466 -2.238.619Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.165.466 -2.238.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.165.466 -2.238.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-989.096.599 -783.100.406Net Dönem Karı veya Zararı81.493.659 -205.996.193Kontrol Gücü Olmayan Paylar4.983.711 3.827.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-565.968.959 -648.691.738TOPLAM KAYNAKLAR2.158.608.663 1.980.385.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat197.269.166 328.569.189Satışların Maliyeti-96.024.164 -149.918.386TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)101.245.002 178.650.803BRÜT KAR (ZARAR)101.245.002 178.650.803Genel Yönetim Giderleri-8.332.240 -29.459.844Pazarlama Giderleri-12.000.006 -11.115.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 7.365.642 17.574.778Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.146.618 -9.954.007ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)84.131.780 145.695.971Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.131.780 145.698.654Finansman Gelirleri86.601.438 81.806.553Finansman Giderleri-86.187.582 -567.093.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)84.545.636 -339.587.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.897.617 -2.940.226Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -1.631.351 -2.949.863Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -266.266 9.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)82.648.019 -342.528.202DÖNEM KARI (ZARARI)82.648.019 -342.528.202Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.154.360 2.010.671Ana Ortaklık Payları81.493.659 -344.538.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kayıp/(Kazanç) 13 0,82000000 -12,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar74.760 -140.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.350 -175.408Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.590 35.081Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.760 -140.327TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.722.779 -342.668.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.155.967 1.986.114Ana Ortaklık Payları81.566.812 -344.654.643http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792446BIST