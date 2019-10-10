***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor
10.10.2019 20:58
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 0 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Diğer Düzeltmeler
-10.725.200 -10.725.200 -10.725.200
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 0 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -289.018.419 -853.506.814 3.070.692 -850.436.122
Transferler
-278.293.219 278.293.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.770 -344.538.873 -344.654.643 1.986.114 -342.668.529
Dönem Karı (Zararı)
-344.538.873 -344.538.873 2.010.671 -342.528.202
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-115.770 -115.770 -24.557 -140.327
Sermaye Arttırımı
100.734.960 100.734.960 100.734.960
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 100.734.960 131.659.200 -220.979.048 -1.563.108 38.654.892 -824.139.149 -355.264.073 -1.097.426.497 5.056.806 -1.092.369.691
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73.153 81.493.659 81.566.812 1.155.967 82.722.779
Dönem Karı (Zararı)
81.493.659 81.493.659 1.154.360 82.648.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
73.153 73.153 1.607 74.760
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.165.466 38.654.892 -989.096.599 81.493.659 -570.952.670 4.983.711 -565.968.959
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.028.070 -196.560.763
Dönem Karı (Zararı)
84.545.636 -339.587.976
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.545.636 -339.587.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.013.815 318.813.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.963.419 5.627.858
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 108.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 108.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.036.169 -5.871.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
483.285 62.197
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.552.884 -5.933.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.250.007 -154.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.721.047 -81.794.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.971.054 81.640.767
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-55.880.036 485.146.373
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.180.779 -16.190.555
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.568.350 -149.793.491
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.683
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-101.568.350 -149.790.808
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.197 -59.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
181.759.878 -173.663.004
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.472.232 -268.320.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-567.636 6.561.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.904.596 -274.882.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.344.120 -73.161.678
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.051.529 -154.280.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-707.409 81.118.456
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.415.036 374.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.442.010 -5.682.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.490.776 77.700.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
448.890 210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.041.886 77.700.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.440.699 -218.623
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
99.909 -22.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.540.608 -195.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.864.887 95.645.814
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.199.820 -841.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
197.665.067 96.487.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
176.291.699 -194.437.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-251.831 -195.120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -11.798 -1.928.430
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
43.604.901 106.036.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.992.994 182.413.872
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.683
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.992.994 182.411.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -58.388.093 -76.377.739
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-732.213 -1.077.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.655.880 -75.299.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-171.358.183 100.311.188
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 100.734.960
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.912.809 161.855.681
Kredilerden Nakit Girişleri
3.800.000 155.765.060
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
18.112.809 6.090.621
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.449.287 -123.543.049
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.449.287 -107.290.656
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -16.252.393
Ödenen Faiz
-27.290.887 -39.268.114
Alınan Faiz
469.182 531.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.274.788 9.786.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.274.788 9.786.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.079.556 25.936.824
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.354.344 35.723.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 50.998.256 7.948.189
Ticari Alacaklar
216.094.952 177.596.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 12.724.092 12.156.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
203.370.860 165.439.929
Diğer Alacaklar
1.590.699.511 1.573.539.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 1.590.497.154 1.573.296.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
202.357 242.556
Stoklar
28.524.289 30.939.325
Peşin Ödenmiş Giderler
9 51.438.391 38.136.772
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.411.151 37.109.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 751.067
Diğer Dönen Varlıklar
2.368.285 6.568.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.368.285 6.568.105
ARA TOPLAM
1.940.123.684 1.835.479.217
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.940.123.684 1.835.479.217
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
385.000 425.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
385.000 425.000
Diğer Alacaklar
1.876.666 1.129.058
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.876.666 1.129.058
Maddi Duran Varlıklar
7 21.711.095 22.253.833
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.722.691 2.882.953
Taşıtlar
137.714 150.364
Mobilya ve Demirbaşlar
5.615.389 5.770.811
Özel Maliyetler
6.613.247 6.827.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 153.528.845 101.986.077
Lisanslar
151.537.935 99.835.565
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.990.910 2.150.512
Peşin Ödenmiş Giderler
9 40.520.447 18.380.056
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 13.696.510 13.953.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.823.937 4.426.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 462.926 731.782
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.484.979 144.905.806
TOPLAM VARLIKLAR
2.158.608.663 1.980.385.023
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 112.839.986 157.759.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
112.839.986 157.759.539
Banka Kredileri
112.839.986 157.759.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 806.472.666 807.265.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
806.472.666 807.265.165
Banka Kredileri
794.443.102 795.189.959
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.029.564 12.075.206
Ticari Borçlar
232.307.161 191.816.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 565.271 116.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
231.741.890 191.700.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
197.723.890 174.915.056
Diğer Borçlar
2.818.180 4.258.879
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 281.564 181.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.536.616 4.077.224
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 196.465.448 44.752.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
196.465.448 44.752.805
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 868.486 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.662.884 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70.008.526 57.019.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70.008.526 57.019.183
ARA TOPLAM
1.622.167.227 1.437.897.012
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.622.167.227 1.437.897.012
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 861.336.303 957.360.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
861.336.303 957.360.598
Banka Kredileri
581.818.044 695.956.142
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
279.518.259 261.404.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
36.291.213 36.499.359
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 157.602.966 150.558.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
157.602.966 150.558.856
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.629.361 4.475.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.629.361 4.475.257
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.550.552 42.285.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.550.552 42.285.679
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.102.410.395 1.191.179.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.724.577.622 2.629.076.761
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-570.952.670 -652.519.482
Ödenmiş Sermaye
11 98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.165.466 -2.238.619
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.165.466 -2.238.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.165.466 -2.238.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-989.096.599 -783.100.406
Net Dönem Karı veya Zararı
81.493.659 -205.996.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.983.711 3.827.744
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-565.968.959 -648.691.738
TOPLAM KAYNAKLAR
2.158.608.663 1.980.385.023
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
197.269.166 328.569.189
Satışların Maliyeti
-96.024.164 -149.918.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.245.002 178.650.803
BRÜT KAR (ZARAR)
101.245.002 178.650.803
Genel Yönetim Giderleri
-8.332.240 -29.459.844
Pazarlama Giderleri
-12.000.006 -11.115.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.365.642 17.574.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.146.618 -9.954.007
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
84.131.780 145.695.971
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
84.131.780 145.698.654
Finansman Gelirleri
86.601.438 81.806.553
Finansman Giderleri
-86.187.582 -567.093.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
84.545.636 -339.587.976
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.897.617 -2.940.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -1.631.351 -2.949.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -266.266 9.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
82.648.019 -342.528.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
82.648.019 -342.528.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.154.360 2.010.671
Ana Ortaklık Payları
81.493.659 -344.538.873
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kayıp/(Kazanç) 13 0,82000000 -12,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.760 -140.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.350 -175.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.590 35.081
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.760 -140.327
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.722.779 -342.668.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.155.967 1.986.114
Ana Ortaklık Payları
81.566.812 -344.654.643
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792446
BIST