***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -289.018.419 -853.506.814 3.070.692 -850.436.122Transferler-289.018.419 289.018.419Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-944.300 -56.947.566 -57.891.866 2.172.559 -55.719.307Dönem Karı (Zararı)-56.947.566 -56.947.566 2.220.629 -54.726.937Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-944.300 -944.300 -48.070 -992.370Sermaye Arttırımı70.700.000 285.310.863 356.010.863 356.010.863Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.391.638 38.654.892 -834.864.349 -56.947.566 -555.387.817 5.243.251 -550.144.566Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738Transferler-205.996.193 205.996.193Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-134.667 26.628.648 26.493.981 1.889.942 28.383.923Dönem Karı (Zararı)26.628.648 26.628.648 1.917.078 28.545.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-134.667 -134.667 -27.136 -161.803Dönem Sonu Bakiyeler98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.373.286 38.654.892 -989.096.599 26.628.648 -626.025.501 5.717.686 -620.307.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI207.429.621 -321.650.531Dönem Karı (Zararı)31.728.802 -50.793.375Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.728.802 -50.793.375Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-60.179.960 -53.741.092Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.892.945 19.930.684Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler157.302 143.059Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler143.059Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler157.302Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.572.671 -6.080.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.019.787 675.832Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.552.884 -6.756.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.633.217 -29.699.137Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-43.865.725 -164.581.445Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler110.498.942 134.882.308Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-56.316.055 126.635.683Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-451.079 -14.747.484Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-101.598.090 -149.806.564Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-29.740 -15.756Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-101.568.350 -149.790.808Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-70.871 -116.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler237.579.312 -214.156.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34.828.772 -108.589.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.474.510 -3.174.669İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)38.303.282 -105.415.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.158.828 -221.595.970İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)31.148.510 -382.144.655İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-989.682 160.548.685Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.332.257 -8.122.380Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-51.695.532 -19.320.980Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.759.422 65.958.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)822.962 -80.359İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.936.460 66.038.538Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.071.738 -386.173İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)203.547 73.141İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.275.285 -459.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler199.931.817 77.900.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.169.104 787.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)222.100.921 77.113.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.128.154 -318.690.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-353.155 -664.976Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.345.378 -2.294.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.728.889 105.022.033Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.031.528 182.447.401Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.534 36.212Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri101.992.994 182.411.189Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -97.302.639 -77.425.368Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.227.072 -1.831.221Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.075.567 -75.594.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.025.799 353.914.582Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 356.010.863Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri109.037.906 250.590.378Kredilerden Nakit Girişleri72.880.750 246.196.652Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri36.157.156 4.393.726Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.637.291 -164.683.693Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.637.291 -144.622.270Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları0 -20.061.423Ödenen Faiz-85.976.760 -91.406.206Alınan Faiz5.550.346 3.403.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.132.711 137.286.084NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.132.711 137.286.084DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.079.556 25.936.824DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 70.212.267 163.222.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 77.554.342 7.948.189Ticari Alacaklar140.517.750 177.596.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar14 15.630.966 12.156.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar124.886.784 165.439.929Diğer Alacaklar1.580.697.806 1.573.539.374İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar14 1.580.463.687 1.573.296.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar234.119 242.556Stoklar36.114.280 30.939.325Peşin Ödenmiş Giderler9 61.240.469 38.136.772İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.027.240 1.027.240İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler60.213.229 37.109.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 751.067Diğer Dönen Varlıklar10 4.101.914 6.568.105İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar4.101.914 6.568.105ARA TOPLAM1.900.226.561 1.835.479.217TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.900.226.561 1.835.479.217DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.652.500 425.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.652.500 425.000Diğer Alacaklar2.127.177 1.129.058İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.127.177 1.129.058Maddi Duran Varlıklar20.921.286 22.253.833Arazi ve Arsalar6.622.054 6.622.054Tesis, Makine ve Cihazlar2.562.428 2.882.953Taşıtlar125.063 150.364Mobilya ve Demirbaşlar5.454.868 5.770.811Özel Maliyetler6.156.873 6.827.651Kullanım Hakkı Varlıkları24.635.295Maddi Olmayan Duran Varlıklar172.294.880 101.986.077Lisanslar7 170.540.627 99.835.565Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.754.253 2.150.512Peşin Ödenmiş Giderler9 46.971.891 18.380.056İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 13.439.700 13.953.320İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.532.191 4.426.736Ertelenmiş Vergi Varlığı11 3.368 731.782TOPLAM DURAN VARLIKLAR269.606.397 144.905.806TOPLAM VARLIKLAR2.169.832.958 1.980.385.023KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar178.794.801 157.759.539İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 178.794.801 157.759.539Banka Kredileri178.794.801 157.759.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları821.745.374 807.265.165İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları821.745.374 807.265.165Banka Kredileri6 797.929.571 795.189.959Kiralama İşlemlerinden Borçlar13.120.387Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 10.695.416 12.075.206Ticari Borçlar222.575.807 191.816.385İlişkili Taraflara Ticari Borçlar14 939.343 116.381İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar221.636.464 191.700.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar232.483.593 174.915.056Diğer Borçlar3.187.141 4.258.879İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14 385.202 181.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.801.939 4.077.224Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 188.825.231 44.752.805Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri188.825.231 44.752.805Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 314.482Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.662.884 110.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 67.381.849 57.019.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler67.381.849 57.019.183ARA TOPLAM1.717.971.162 1.437.897.012TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.717.971.162 1.437.897.012UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar852.258.014 957.360.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar852.258.014 957.360.598Banka Kredileri6 543.009.429 695.956.142Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.685.758Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar6 297.562.827 261.404.456Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.596.826 36.499.359Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9 137.415.954 150.558.856Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri137.415.954 150.558.856Uzun Vadeli Karşılıklar5.333.946 4.475.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.333.946 4.475.257Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler10 41.564.871 42.285.679İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler41.564.871 42.285.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.072.169.611 1.191.179.749TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.790.140.773 2.629.076.761ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-626.025.501 -652.519.482Ödenmiş Sermaye98.980.000 98.980.000Sermaye Düzeltme Farkları5.189.829 5.189.829Paylara İlişkin Primler (İskontolar)416.970.063 416.970.063Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-220.979.048 -220.979.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.373.286 -2.238.619Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.373.286 -2.238.619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.373.286 -2.238.619Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.654.892 38.654.892Yasal Yedekler38.654.892 38.654.892Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-989.096.599 -783.100.406Net Dönem Karı veya Zararı26.628.648 -205.996.193Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.717.686 3.827.744TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-620.307.815 -648.691.738TOPLAM KAYNAKLAR2.169.832.958 1.980.385.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat377.885.445 504.023.816 180.616.279 175.454.627Satışların Maliyeti-288.260.929 -380.411.438 -192.236.765 -230.493.052TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)89.624.516 123.612.378 -11.620.486 -55.038.425BRÜT KAR (ZARAR)89.624.516 123.612.378 -11.620.486 -55.038.425Genel Yönetim Giderleri-15.158.408 -35.541.982 -6.826.168 -6.082.138Pazarlama Giderleri-23.138.803 -21.786.515 -11.138.797 -10.670.756Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 11.295.648 136.414.398 3.930.006 118.839.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.744.965 -154.036.743 -13.598.347 -144.082.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.877.988 48.661.536 -39.253.792 -97.034.435Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29.740 36.211 29.740 33.528Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-20.455 -20.455FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)44.907.728 48.677.292 -39.224.052 -97.021.362Finansman Gelirleri100.494.870 163.826.648 13.893.432 82.020.095Finansman Giderleri-113.673.796 -263.297.315 -27.486.214 303.795.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.728.802 -50.793.375 -52.816.834 288.794.601Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.183.076 -3.933.562 -1.285.459 -993.336Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -2.410.927 -3.917.231 -779.576 -967.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 -772.149 -16.331 -505.883 -25.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.545.726 -54.726.937 -54.102.293 287.801.265DÖNEM KARI (ZARARI)28.545.726 -54.726.937 -54.102.293 287.801.265Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.917.078 2.220.629 762.718 209.958Ana Ortaklık Payları26.628.648 -56.947.566 -54.865.011 287.591.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 0,27000000 -1,26000000 -0,55000000 10,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-161.803 -992.370 -236.563 -852.043Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-205.538 -1.061.041 -282.888 -885.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43.735 68.671 46.325 33.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri43.735 68.671 46.325 33.590Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-161.803 -992.370 -236.563 -852.043TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.383.923 -55.719.307 -54.338.856 286.949.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.889.942 2.172.559 733.975 186.445Ana Ortaklık Payları26.493.981 -57.891.866 -55.072.831 286.762.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813640BIST