***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
22.11.2019 12:01
***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:
Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800062
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|VAKBN
|5,05
|153.547.062
|% -0,39
|
|HALKB
|5,79
|132.079.755
|% 0,17
|
|PGSUS
|76,60
|125.838.802
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|CEMAS
|1,20
|54.143.793
|% 1,69
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|ODAS
|1,59
|38.657.716
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3285
|7,3652
|% -0,07
|
|Frank
|5,7232
|5,7577
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
|
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