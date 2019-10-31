***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Başkanımız Ali Y. Koç'un 31.10.2019 akşamı katıldığı bir TV programında konusu geçen ve 2019/20 Personel Gider Bütçemizin yer aldığı bilgiler aşağıdaki gibidir.Fenerbahçe Futbol AŞ Personel Giderleri(milyon EUR) 2019/20(Bütçe) 2018/19 2017/18Oyuncu 59,6 66,2 82,0Teknik Ekip 5,5 9,5 6,0İdari Kadro 5,7 5,5 5,9Toplam 70,9 81,2 93,9Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796014BIST