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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

20.01.2020 21:50
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***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun (11/352) sayılı "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı Maddesinin Uygulaması" kararı uyarınca, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 28.02.2018 itibariyle aktiflerin muhtemel satış fiyatları baz alınarak değerleme raporu hazırlanmıştır. Esas alınan aktifler, TTK'nın 376'ncı Maddesi ve SPK'nın II-14.1 ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' uyarınca 30.11.2019 finansal raporlama dönemi itibariyle gözden geçirilmiş ve genel ekonomik durum, Şirkete özel gelişmeler ve benzeri nedenlerle önemli değişme olmadığı tespit edilmiştir. Hazırlanan TTK 376 bilançosu, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olup bunların yerine geçemeyecektir.
Değerleme raporunda baz alınan futbolcuların bonservis bedeli olan ortalama 77.300.545 EUR (488.346.192 TL), futbolcuların bonservis değerinde önemli bir değişiklik olmaması nedeniyle aynı kabul edilmesine, Lisans kiralama sözleşmesine dayalı hakların değerlemesine dayalı hakların ortalama satış fiyatı ise, hakların kalan kiralama ömrü dikkate alınarak 744.297.419 TL olarak belirlenmiştir.
TTK' nın 376. Maddesi gereğince hazırlanan 30 Kasım 2019 tarihli konsolide bilançosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla TMS uyarınca hazırlanan konsolide bilançosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
Kayıtlı Değerlere Göre Konsolide Özkaynaklar Toplamı -620.307.815 
Finansal Yatırımların Muhasebeleştirme Farkından Kaynaklanan Değer Farkı  220.979.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklardan Kaynaklanan Makul Değer Farkı  317.805.565
Lisans Haklarından Kaynaklanan Makul Değer Farkı  729.830.479
Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları  401.719.652
TTK'nın 376. Maddesi Uyarınca Konsolide Özkaynaklar  1.050.026.929
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813642


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