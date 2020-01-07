FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFET-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.091,01 % 0,01178463Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri412,85 % 0,00018647Bağımsız Denetim Ücreti13.644,28 % 0,00616277Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.197,58 % 0,02267295Fon Yönetim Ücreti2.340.954,81 % 1,05734863Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.711,4 % 0,00167634Gecelik Ters Repo Komisyonu182.699,04 % 0,08252042Vadeli Ters Repo Komisyonu200.458,62 % 0,09054196Borsa Para Piyasası Komisyonu16.920,71 % 0,00764265Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00177459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.045,08 % 0,00589212TOPLAM GİDERLER2.852.064,3 % 1,28820354DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ221.398.576,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808398BIST