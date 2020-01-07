FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFES-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.522,74 % 0,01308118Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri252,38 % 0,00011575Bağımsız Denetim Ücreti10.320,91 % 0,0047334Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.601,13 % 0,02412407Fon Yönetim Ücreti4.871.470,15 % 2,2341667Hisse Senedi Komisyonu83.164,14 % 0,03814096Tahvil Bono Komisyonu1.318,69 % 0,00060478Gecelik Ters Repo Komisyonu62.231,4 % 0,02854073Vadeli Ters Repo Komisyonu2.503,2 % 0,00114802Borsa Para Piyasası Komisyonu75.713,86 % 0,03472409Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00180189Türev Araçlar Komisyonu38.309 % 0,01756938Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.632,2 % 0,02276245TOPLAM GİDERLER5.279.968,72 % 2,42151341DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ218.044.166,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808399BIST