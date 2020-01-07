FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFER-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.381 % 0,01180951Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri178,6 % 0,00152728Bağımsız Denetim Ücreti7.355,93 % 0,06290365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.505,01 % 0,18389839Fon Yönetim Ücreti116.568,05 % 0,99682247Hisse Senedi Komisyonu3.628,35 % 0,03102755Tahvil Bono Komisyonu20,51 % 0,00017539Gecelik Ters Repo Komisyonu1.663,15 % 0,0142223Vadeli Ters Repo Komisyonu79,8 % 0,0006824Borsa Para Piyasası Komisyonu1.443,34 % 0,01234261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,03359785Türev Araçlar Komisyonu9.109,4 % 0,07789831Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.955,85 % 0,10223951TOPLAM GİDERLER178.817,91 % 1,52914723DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.693.962,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808400BIST