FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEN-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.280,14 % 0,01167425Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00241932Bağımsız Denetim Ücreti4.388,92 % 0,04002481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.475,2 % 0,0134531Fon Yönetim Ücreti205.508,47 % 1,87413691Hisse Senedi Komisyonu12.754,49 % 0,11631472Tahvil Bono Komisyonu393,88 % 0,00359199Gecelik Ters Repo Komisyonu0,01 % 0,00000009Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu649,39 % 0,00592212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,03582983Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.235,36 % 0,14805856TOPLAM GİDERLER246.880,07 % 2,2514257DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.965.499,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808401BIST