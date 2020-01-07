FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEI-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri339,07 % 0,00016705Bağımsız Denetim Ücreti8.837,92 % 0,00435425Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.954,88 % 0,01229471Fon Yönetim Ücreti718.148,65 % 0,35381581Hisse Senedi Komisyonu7.358,38 % 0,00362531Tahvil Bono Komisyonu7.155,18 % 0,0035252Gecelik Ters Repo Komisyonu11.482,8 % 0,00565732Vadeli Ters Repo Komisyonu861 % 0,0004242Borsa Para Piyasası Komisyonu5.698 % 0,00280728Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00193569Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.281,23 % 0,00949943TOPLAM GİDERLER808.046,03 % 0,39810624DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ202.972.459,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808402BIST