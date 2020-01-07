FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFEA-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.077,54 % 0,01281383Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00315476Bağımsız Denetim Ücreti4.389,93 % 0,0522039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.785,72 % 0,02123532Fon Yönetim Ücreti125.964,98 % 1,49794273Hisse Senedi Komisyonu809,92 % 0,00963136Tahvil Bono Komisyonu64,7 % 0,0007694Gecelik Ters Repo Komisyonu340,2 % 0,00404557Vadeli Ters Repo Komisyonu268,8 % 0,0031965Borsa Para Piyasası Komisyonu3.516,05 % 0,04181195Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,04672169Türev Araçlar Komisyonu459,14 % 0,00545997Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.799,26 % 0,09274677TOPLAM GİDERLER150.670,45 % 1,79173375DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.409.198,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808403BIST