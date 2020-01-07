FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEIE-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.999,31 % 0,01304037Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00042194Bağımsız Denetim Ücreti8.838,93 % 0,01047911Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.629,16 % 0,03749836Fon Yönetim Ücreti1.536.888,47 % 1,82207782Hisse Senedi Komisyonu96.333,73 % 0,11420969Tahvil Bono Komisyonu209,16 % 0,00024797Gecelik Ters Repo Komisyonu19.672,8 % 0,02332334Vadeli Ters Repo Komisyonu688,8 % 0,00081662Borsa Para Piyasası Komisyonu6.686,37 % 0,00792711Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,9 % 0,00465796Türev Araçlar Komisyonu21.304,41 % 0,02525772Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.382,51 % 0,01468024TOPLAM GİDERLER1.749.918,45 % 2,07463825DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.348.124,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808404BIST