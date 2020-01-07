FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEIH-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.845,75 % 0,01248153Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00091672Bağımsız Denetim Ücreti7.356,71 % 0,01894918Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.290,04 % 0,01105015Fon Yönetim Ücreti706.440,48 % 1,81962737Hisse Senedi Komisyonu11.756,13 % 0,03028107Tahvil Bono Komisyonu31,98 % 0,00008237Gecelik Ters Repo Komisyonu3.263,4 % 0,00840576Vadeli Ters Repo Komisyonu2.906,4 % 0,00748621Borsa Para Piyasası Komisyonu6.017,97 % 0,0155009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,01011999Türev Araçlar Komisyonu10.822,68 % 0,02787672Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.886,11 % 0,03834318TOPLAM GİDERLER776.902,47 % 2,00112117DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.823.359,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808405BIST