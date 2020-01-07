FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEIK-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.796,73 % 0,01312676Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00027814Bağımsız Denetim Ücreti5.932 % 0,0046359Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.013,97 % 0,02892667Fon Yönetim Ücreti2.341.847,25 % 1,83016941Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.664,96 % 0,0036457Vadeli Ters Repo Komisyonu147 % 0,00011488Borsa Para Piyasası Komisyonu1.557,16 % 0,00121693Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.926,19 % 0,00306834Türev Araçlar Komisyonu6.116,33 % 0,00477995Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.979,32 % 0,05000027TOPLAM GİDERLER2.482.336,81 % 1,93996294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.957.949,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808406BIST