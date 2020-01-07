FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEIF-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri26.260,23 % 0,01197711Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri429,68 % 0,00019597Bağımsız Denetim Ücreti10.139,9 % 0,00462474Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.556,79 % 0,01712939Fon Yönetim Ücreti4.000.647,93 % 1,82466815Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu850,74 % 0,00038802Gecelik Ters Repo Komisyonu5.934,6 % 0,00270673Vadeli Ters Repo Komisyonu5.237,4 % 0,00238874Borsa Para Piyasası Komisyonu5.968,63 % 0,00272225Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00179195Türev Araçlar Komisyonu41.917,22 % 0,01911816Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.075,45 % 0,0210147TOPLAM GİDERLER4.184.947,49 % 1,90872592DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.253.453,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808407BIST