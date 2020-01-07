FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaEIG-Fon Gider BilgieriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.801,49 % 0,01174764Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00061472Bağımsız Denetim Ücreti8.838,93 % 0,01526674Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.298,18 % 0,01605997Fon Yönetim Ücreti1.056.066,41 % 1,82405479Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.277,26 % 0,0022061Gecelik Ters Repo Komisyonu8.463 % 0,01461743Vadeli Ters Repo Komisyonu1.276,8 % 0,00220531Borsa Para Piyasası Komisyonu6.743,76 % 0,01164793Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00678609Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.190,06 % 0,02278208TOPLAM GİDERLER1.116.240,71 % 1,92798881DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.896.638,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808408BIST