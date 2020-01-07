FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFGF-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.225,59 % 0,01285664Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,0010574Bağımsız Denetim Ücreti2.906,7 % 0,0115856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.890,36 % 0,01152047Fon Yönetim Ücreti213.268,14 % 0,8500496Hisse Senedi Komisyonu126,09 % 0,00050257Tahvil Bono Komisyonu885,91 % 0,00353108Gecelik Ters Repo Komisyonu625,8 % 0,00249433Vadeli Ters Repo Komisyonu21 % 0,0000837Borsa Para Piyasası Komisyonu876,33 % 0,0034929Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.519,28 % 0,01004141Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.015,15 % 0,04789029TOPLAM GİDERLER239.625,64 % 0,95510599DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.088.905,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808482BIST