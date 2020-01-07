FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFGH-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.174,64 % 0,01278802Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00288815Bağımsız Denetim Ücreti1.453,35 % 0,01582227Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.153,04 % 0,01255287Fon Yönetim Ücreti78.028,93 % 0,84948192Hisse Senedi Komisyonu734,91 % 0,00800079Tahvil Bono Komisyonu149 % 0,00162213Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.519,28 % 0,02742679Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.586 % 0,08258693TOPLAM GİDERLER93.064,44 % 1,01316985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.185.472,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808483BIST