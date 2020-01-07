FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 17:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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BBH-Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
135,65 % 0,01245976
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
355,9 % 0,03269023
Bağımsız Denetim Ücreti
2.907,71 % 0,2670798
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
266,03 % 0,02443546
Fon Yönetim Ücreti
10.908,54 % 1,00197428
Hisse Senedi Komisyonu
159,38 % 0,01463942
Tahvil Bono Komisyonu
3,4 % 0,0003123
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,84 % 0,00007716
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
532,24 % 0,04888746
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.698,23 % 0,24783858
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.173,14 % 0,56701699
TOPLAM GİDERLER
24.141,06 % 2,21741143
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.088.704,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808484
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0297
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,25
|Açılış
|: 301,94
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,06
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% -0,29
|
|Frank
|6,1293
|6,1663
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5871
|1,5951
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|6,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-1,02
|
Seans Raporu
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