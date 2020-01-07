FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBBH-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri135,65 % 0,01245976Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,03269023Bağımsız Denetim Ücreti2.907,71 % 0,2670798Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri266,03 % 0,02443546Fon Yönetim Ücreti10.908,54 % 1,00197428Hisse Senedi Komisyonu159,38 % 0,01463942Tahvil Bono Komisyonu3,4 % 0,0003123Gecelik Ters Repo Komisyonu0,84 % 0,00007716Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu532,24 % 0,04888746Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.698,23 % 0,24783858Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.173,14 % 0,56701699TOPLAM GİDERLER24.141,06 % 2,21741143DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.088.704,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808484BIST