FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBEE-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.036,97 % 0,01190644Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri339,07 % 0,00066873Bağımsız Denetim Ücreti10.366,68 % 0,02044574Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.736,26 % 0,01525788Fon Yönetim Ücreti1.135.575,87 % 2,23964519Hisse Senedi Komisyonu11.612,97 % 0,02290374Tahvil Bono Komisyonu960,78 % 0,0018949Gecelik Ters Repo Komisyonu6.738,06 % 0,01328917Vadeli Ters Repo Komisyonu894,6 % 0,00176438Borsa Para Piyasası Komisyonu7.748,23 % 0,01528149Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00774883Türev Araçlar Komisyonu6.582,14 % 0,01298166Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.765,66 % 0,03306616TOPLAM GİDERLER1.215.286,21 % 2,39685431DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.703.382,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808485BIST