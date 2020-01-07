FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBEH-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.414,76 % 0,01187904Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00078078Bağımsız Denetim Ücreti8.809,71 % 0,01932697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.299,5 % 0,01382001Fon Yönetim Ücreti1.028.025,36 % 2,25530897Hisse Senedi Komisyonu121.542,42 % 0,26664295Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.598,2 % 0,0144753Vadeli Ters Repo Komisyonu42 % 0,00009214Borsa Para Piyasası Komisyonu1.751,23 % 0,00384189Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00861937Türev Araçlar Komisyonu17.209,73 % 0,03775516Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.498,81 % 0,02961404TOPLAM GİDERLER1.213.476,54 % 2,66215663DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.582.462,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808486BIST