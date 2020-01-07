FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBEK-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.229,87 % 0,01158748Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri339,07 % 0,00016913Bağımsız Denetim Ücreti13.645,06 % 0,0068064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.540,08 % 0,01323867Fon Yönetim Ücreti3.796.888,69 % 1,89395674Hisse Senedi Komisyonu-2,83 -% 0,00000141Tahvil Bono Komisyonu3.997,67 % 0,00199411Gecelik Ters Repo Komisyonu42.651 % 0,02127509Vadeli Ters Repo Komisyonu1.512 % 0,00075421Borsa Para Piyasası Komisyonu14.651,51 % 0,00730844Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,00195982Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.494,9 % 0,0067315TOPLAM GİDERLER3.940.875,94 % 1,96578018DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ200.473.887,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808487BIST