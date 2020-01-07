FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBGE-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri92,54 % 0,01256749Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri429,68 % 0,05835315Bağımsız Denetim Ücreti2.906,93 % 0,39477875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri631,21 % 0,08572215Fon Yönetim Ücreti7.361,1 % 0,99968209Hisse Senedi Komisyonu142,79 % 0,01939175Tahvil Bono Komisyonu67,05 % 0,0091058Gecelik Ters Repo Komisyonu28,82 % 0,00391393Vadeli Ters Repo Komisyonu27,34 % 0,00371294Borsa Para Piyasası Komisyonu354,13 % 0,048093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.697,45 % 0,36633009Türev Araçlar Komisyonu481,87 % 0,06544087Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.384,2 % 0,86701314TOPLAM GİDERLER21.605,11 % 2,93410517DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ736.344,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808488BIST