FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBGK-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri763,43 % 0,01207156Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri282,12 % 0,00446096Bağımsız Denetim Ücreti2.906,85 % 0,04596388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri930,36 % 0,0147111Fon Yönetim Ücreti63.400,14 % 1,00249979Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu144,25 % 0,00228092Gecelik Ters Repo Komisyonu421,18 % 0,00665981Vadeli Ters Repo Komisyonu411,18 % 0,00650169Borsa Para Piyasası Komisyonu2.496,63 % 0,03947737Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,06212512Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.176,89 % 0,09767062TOPLAM GİDERLER81.861,95 % 1,29442282DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.324.204,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808489BIST