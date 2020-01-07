FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBKB-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri592,41 % 0,01180745Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri355,9 % 0,00709352Bağımsız Denetim Ücreti2.907,71 % 0,0579542Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.100,7 % 0,20131925Fon Yönetim Ücreti50.151,22 % 0,99957489Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3,37 % 0,00006717Gecelik Ters Repo Komisyonu21,42 % 0,00042693Vadeli Ters Repo Komisyonu19,99 % 0,00039843Borsa Para Piyasası Komisyonu1.482,03 % 0,02953866Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.698,23 % 0,05377901Türev Araçlar Komisyonu754,14 % 0,01503093Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.386,78 % 0,1272963TOPLAM GİDERLER75.473,9 % 1,50428674DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.017.254,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808490BIST