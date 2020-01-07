FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGRA-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri19.786,64 % 0,01266627Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00016982Bağımsız Denetim Ücreti8.839,52 % 0,00565855Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.359,59 % 0,01943446Fon Yönetim Ücreti1.672.520,5 % 1,07065151Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu927,55 % 0,00059376Gecelik Ters Repo Komisyonu6,67 % 0,00000427Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.698,23 % 0,00172725Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.632 % 0,02280956TOPLAM GİDERLER1.771.035,99 % 1,13371546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ156.215.209,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808491BIST