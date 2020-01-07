FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIK-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri494,51 % 0,01245376Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00668108Bağımsız Denetim Ücreti2.878,06 % 0,0724812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri410,58 % 0,01034007Fon Yönetim Ücreti39.801,82 % 1,00237093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,09894611Türev Araçlar Komisyonu2,33 % 0,00005868Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.794,1 % 0,19628699TOPLAM GİDERLER55.575,61 % 1,39961881DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.970.767,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808500BIST