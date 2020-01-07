FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIM-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri556,91 % 0,01378568Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,00656695Bağımsız Denetim Ücreti2.825,14 % 0,06993314Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.213,66 % 0,03004278Fon Yönetim Ücreti81.145,89 % 2,00867446Hisse Senedi Komisyonu1.292,78 % 0,0320013Tahvil Bono Komisyonu16,19 % 0,00040077Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,09725596Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.836,21 % 0,19397649TOPLAM GİDERLER99.080,99 % 2,45263752DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.039.773,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808501BIST