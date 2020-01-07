FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFII-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,04698839Bağımsız Denetim Ücreti3.562,6 % 0,63101067Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri240,66 % 0,0426259Fon Yönetim Ücreti2.038,63 % 0,36108384Hisse Senedi Komisyonu35,08 % 0,0062134Tahvil Bono Komisyonu6,53 % 0,0011566Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.928,92 % 0,69589358Türev Araçlar Komisyonu0,06 % 0,00001063Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.280,1 % 0,75809487TOPLAM GİDERLER14.357,87 % 2,54307787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ564.586,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808502BIST