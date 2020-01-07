FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIS-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri43,47 % 0,01323183Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,08075158Bağımsız Denetim Ücreti2.899,77 % 0,88266055Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri213,46 % 0,06497506Fon Yönetim Ücreti6.172,62 % 1,87888285Hisse Senedi Komisyonu27,94 % 0,00850465Tahvil Bono Komisyonu2,9 % 0,00088273Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.519,28 % 0,76684325Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.636,39 % 2,32443958TOPLAM GİDERLER19.781,12 % 6,02117208DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ328.526,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808503BIST