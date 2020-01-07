FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIC-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28,44 % 0,01382349Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,12894629Bağımsız Denetim Ücreti1.444,4 % 0,70206198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri59,67 % 0,02900307Fon Yönetim Ücreti1.737,91 % 0,84472483Hisse Senedi Komisyonu15,73 % 0,00764569Tahvil Bono Komisyonu3,24 % 0,00157483Gecelik Ters Repo Komisyonu34,06 % 0,01655513Vadeli Ters Repo Komisyonu0,08 % 0,00003888Borsa Para Piyasası Komisyonu98,57 % 0,04791072Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 0,98148693Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.993,26 % 3,39912904TOPLAM GİDERLER12.699,93 % 6,17290089DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ205.736,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808504BIST