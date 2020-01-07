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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 17:57
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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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FIC-Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
28,44 % 0,01382349
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,12894629
Bağımsız Denetim Ücreti
1.444,4 % 0,70206198
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59,67 % 0,02900307
Fon Yönetim Ücreti
1.737,91 % 0,84472483
Hisse Senedi Komisyonu
15,73 % 0,00764569
Tahvil Bono Komisyonu
3,24 % 0,00157483
Gecelik Ters Repo Komisyonu
34,06 % 0,01655513
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0,08 % 0,00003888
Borsa Para Piyasası Komisyonu
98,57 % 0,04791072
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.019,28 % 0,98148693
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.993,26 % 3,39912904
TOPLAM GİDERLER
12.699,93 % 6,17290089
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
205.736,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808504


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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DERAS 4,04 89.666.908 % 15,76  
DAGHL 2,88 15.656.108 % 14,74  
BURVA 11,63 7.084.019 % 14,47  
HUBVC 16,99 97.446.737 % 14,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8171 7,8563 % -0,29  
Frank 6,1302 6,1672 % -0,17  
Riyal 1,5872 1,5952 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.572 1.573 6,84  
Altın Gr. 302 302 1,20  
Cumhuriyet 1.998 2.028 -10,00  
Tam 1.989 2.038 -10,89  
Yarım 961 986 -5,27  
Çeyrek 482 493 -2,64  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 0,21  
Gümüş Gr. 3,52 3,52 0,03  
B. Petrol 67,92 67,92 -0,99  
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