FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIH-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14,46 % 0,01386387Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,25435305Bağımsız Denetim Ücreti1.444,4 % 1,38485259Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33,12 % 0,03175458Fon Yönetim Ücreti886,51 % 0,84996238Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3,51 % 0,0033653Gecelik Ters Repo Komisyonu25,6 % 0,0245446Vadeli Ters Repo Komisyonu0,09 % 0,00008629Borsa Para Piyasası Komisyonu51,41 % 0,04929055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 1,93603235Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.005,1 % 6,71630493TOPLAM GİDERLER11.748,77 % 11,26441049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.299,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808505BIST