FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIG-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12,21 % 0,01309979Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri178,6 % 0,19161534Bağımsız Denetim Ücreti1.444,4 % 1,54965954Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32,58 % 0,03495424Fon Yönetim Ücreti792,32 % 0,85005971Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,95 % 0,00316498Gecelik Ters Repo Komisyonu20,56 % 0,02205829Vadeli Ters Repo Komisyonu0,03 % 0,00003219Borsa Para Piyasası Komisyonu44,79 % 0,04805404Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 2,16643348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.091,6 % 7,6083949TOPLAM GİDERLER11.639,32 % 12,4875265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ93.207,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808506BIST