FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIZ-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16,7 % 0,01330987Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,21143568Bağımsız Denetim Ücreti1.444,4 % 1,15118436Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33,02 % 0,02631688Fon Yönetim Ücreti1.070,1 % 0,85286789Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,09 % 0,00804171Gecelik Ters Repo Komisyonu26,08 % 0,02078572Vadeli Ters Repo Komisyonu0,07 % 0,00005579Borsa Para Piyasası Komisyonu58,2 % 0,0463853Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 1,60936275Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.005,12 % 5,58306882TOPLAM GİDERLER11.948,35 % 9,52281479DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.470,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808507BIST