FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFIU-Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri17,17 % 0,01675781Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri265,29 % 0,25892131Bağımsız Denetim Ücreti1.450,78 % 1,41595183Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri323,44 % 0,31567533Fon Yönetim Ücreti868,2 % 0,84735755Hisse Senedi Komisyonu36,59 % 0,0357116Tahvil Bono Komisyonu0,82 % 0,00080031Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.019,28 % 1,97080413Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.004,74 % 6,83658063TOPLAM GİDERLER11.986,31 % 11,69856051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ102.459,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808508BIST